A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı! Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi dikkat çeken gelişme, iki oyuncu son dakika kadrodan çıkarıldı...