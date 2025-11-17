  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!

Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi dikkat çeken gelişme, iki oyuncu son dakika kadrodan çıkarıldı...

A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Yayınlanma:

A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!

Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi dikkat çeken gelişme, iki oyuncu son dakika kadrodan çıkarıldı...

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!

Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!

KAAN VE ARAL KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımımızda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir aday kadrodan çıkartıldı. TFF, dün de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.

AHMED KUTUCU MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI

Ay-yıldız ekibimizde kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.

Şehit tabutunun başındaki o gülüşme gündem oldu: Başkanın oğlundan skandal paylaşım geldi!Şehit tabutunun başındaki o gülüşme gündem oldu: Başkanın oğlundan skandal paylaşım geldi!

Ankara'daki tabela çılgınlığı Sivas'a sıçradı: Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor!Ankara'daki tabela çılgınlığı Sivas'a sıçradı: Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor!

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni gelişme: Soruşturmada yeni gözaltılar var!Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni gelişme: Soruşturmada yeni gözaltılar var!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı
Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Dünyanın en değerli milli takımları listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı
Dünyanın en değerli milli takımları listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı
Galatasaray o dünyaca ünlü yıldızı takıma getirmekte kararlı
Galatasaray o dünyaca ünlü yıldızı takıma getirmekte kararlı
Galatasaray'ın yıldız ismindan şok ayrılık!
Galatasaray'ın yıldız ismindan şok ayrılık!
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Takımları Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Takımları Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor