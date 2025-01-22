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53 yaşındaki kadının feci sonu: Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı!

Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Emel Atapek, 13'üncü kattaki evinin camını silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti.

53 yaşındaki kadının feci sonu: Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı!
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Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Emel Atapek, 13'üncü kattaki evinin camını silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Emel Atapek, 13'üncü kattaki evinin camını silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.

53 yaşındaki kadının feci sonu: Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı!

Alınan bilgiye göre, 13'üncü kattaki evinin penceresini silen Emel Atapek (53) dengesini kaybederek aşağı düştüğü iddia edildi.

53 yaşındaki kadının feci sonu: Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı!

Kadının aşağı düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

53 yaşındaki kadının feci sonu: Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emel Atapek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Atapek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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