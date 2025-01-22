53 yaşındaki kadının feci sonu: Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı!
Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Emel Atapek, 13'üncü kattaki evinin camını silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Cam silerken 13. kattan aşağı çakıldı: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Emel Atapek, 13'üncü kattaki evinin camını silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Emel Atapek, 13'üncü kattaki evinin camını silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 13'üncü kattaki evinin penceresini silen Emel Atapek (53) dengesini kaybederek aşağı düştüğü iddia edildi.
Kadının aşağı düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emel Atapek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Atapek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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