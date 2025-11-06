500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor: İşte başvurabilecek vatandaşlar ve detaylar...

500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin başvurusuna ilişkin detaylarını açıklandı.İşte başvurabilecek vatandaşlar ve detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin başvurusuna ilişkin detaylarını açıklandı. Başvurular, ilk gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak.

Türkiye'de yeni bir projenin daha tanıtımı yapıldı. Milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Hangi ilde kaç konut yapılacağını ve evlerin nasıl olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2027'de de teslim edileceğini söyledi.

Herkesin heyecanla beklediği projeye dair başvuruların yeni bir detayı daha paylaşıldı.

MURAT KURUM, BAŞVURU DETAYINI PAYLAŞTI

Projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

500 bin sosyal konut projesinin başvuruları, ilk gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kurumsal hesabından paylaşılan başvuru detayını yeniden kendi X hesabı üzerinden yayınladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Paylaşılan başvuru detayları şöyle;

Başvuruların ilk günü yani 10 Kasım'da TC kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar,

İkinci günü TC kimlik numarasının son rakamı "2" olan vatandaşlar,

Üçüncü günü TC kimlik numarasının son rakamı "4" olan vatandaşlar,

Dördüncü günü TC kimlik numarasının son rakamı "6" olan vatandaşlar,

Beşinci günü TC kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.

NE ZAMAN SONA ERECEK

Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde ise sona erecek. O tarihe kadar, başvuru sistemi tüm vatandaşlara açık olacak.

Mamdani Trump'ın gözüne fena battı: Trump açık açık tehdit etti!

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu: İşte bu akşam oynayacak Muhtemel 11'ler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 6 gazeteci ifadeye çağrıldı!