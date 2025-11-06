  1. Anasayfa
  3. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 6 gazeteci ifadeye çağrıldı!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 6 gazeteci ifadeye çağrıldı!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan ifade için emniyete çağırıldı. İşte detaylar...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan ifade için emniyete çağırıldı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.

6 GAZETECİNİN İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak:AA

