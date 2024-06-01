Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Limit uyarısı son kez yapıldı

TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu'na göre, hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviye korunurken bireysel kredi kartı borcunun payı arttı. Enflasyonist dönemde kredi kartlarının taksit olanaklarıyla kolay finansman sağladığı vurgulandı.

Raporda, “Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artırımları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur” denildi.

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"Artan kredi kartı faiz oranları ile birlikte özellikle gelir/borçlanma uyumsuzluğu olan bireylerde faize bırakma davranışının borç servis yükünü artırabileceği değerlendirilmektedir" ifadesini içeren raporda, 28 milyondan fazla kişinin kredi kartı limitlerini ve bakiyelerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

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Raporda, 2024 başı itibarıyla bireylerin toplam kredi kartı limitinin 4.2 trilyon TL olduğu ve toplam kart bakiyesinin 1.3 trilyon TL olduğu belirtildi.