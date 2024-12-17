4. kez kurşunlamamaya geldikleri iş yerinin önünde yakayı ele verdiler!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı: Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin farklı zamanlarda üç kez kurşunlanmasıyla ilgili başlattığı çalışmada şüphelileri 4. kez geldikleri iş yerinin yakınında kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin farklı zamanlarda üç kez kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen B.T. ve A.B, bir kez daha kurşunlamak için geldikleri iş yeri yakınında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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