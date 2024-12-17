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Milli gururumuz Buse Tosun Çavuşoğlu: Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Milli gururumuz Buse Tosun Çavuşoğlu: Avrupa şampiyonu oldu!
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Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi.

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Milli gururumuz Buse Tosun Çavuşoğlu: Avrupa şampiyonu oldu!

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

Milli gururumuz Buse Tosun Çavuşoğlu: Avrupa şampiyonu oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi.

Milli gururumuz Buse Tosun Çavuşoğlu: Avrupa şampiyonu oldu!

AVRUPA ŞAMPİYONU!

Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

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Kaynak:AA

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