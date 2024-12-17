Rusya'da suikast şoku: Rus general'e bombalı saldırı!



Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral Igor Kirillov, scooter üzerine monte edilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, başkent Moskova'nın Ryazanskiy Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BOMBA PARK HALİNDEKİ SCOOTER ÜZERİNDE PATLADI

Bombanın bina çıkışına park edilen bir elektrikli scooter üzerine monte edildiği belirtilirken, söz konusu saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Igor Kirillov ve yardımcısının öldüğü ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlayıcı cihazın yaklaşık 200 gram TNT gücünde olduğunu aktardı.





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