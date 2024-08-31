30 Ağustos Zafer Bayramı Pendik’te düzenlenen resmi Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, tüm yurt genelinde olduğu gibi Pendik’te de resmi törenle kutlandı. Kaymakam Mehmet Yıldız önderliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törene ilçe protokolü, siyasiler ve vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Pendik’te düzenlenen resmi Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Pendik’te de resmi bir törenle kutlandı.

30 AĞUSTOS PENDİKTE DÜZENLENEN REMİ TÖRENLE KUTLANDI

Pendik Sahil Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törene; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Pendik’te düzenlenen resmi Törenle Kutlandı

PENDİK KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKANI TÖRENE HAZIR BULUNDU

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında; yapılan konuşmalarla günün anlam ve önemini belirtilirken; Zafer Haftası şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimiz ve ahrete intikal etmiş gazilerimiz rahmet,minnet ve şükranla anıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Pendik’te düzenlenen resmi Törenle Kutlandı

Pendik’teki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, gerçekleştirilen Kaymakamlık kabulü ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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