29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesi için flaş açıklama

Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyor. Emekliler, ekonomik koşulların giderek zorlaştığına dikkat çekiyor ve geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL ikramiyenin bu yıl da devam etmesini istiyor.



Geçen yıl, ikramiyenin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verileceği ve sadece bir kez verileceği açıklandı. Ancak tarih yaklaştıkça emekliler yeniden umutlandı. Bununla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadığı için bu yıl ikramiyenin verilmeyeceği düşünülüyor.

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EMEKLİLER DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tüm Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçtiğimiz yıl yapılan 5 bin TL'lik ödemenin önemini vurguladı ve devam etmesini istedi. Tokgöz, "Geçen yıl yapılan ödeme, birçok emeklinin kış aylarında ek bir gelirle geçinmesini sağladı" dedi. Her yıl 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak bilinen bir maaş tutarında bu ödemenin düzenli olarak verilmesini talep ediyoruz. Bu, çalışanların Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkuyla kutlamasına yardımcı olacaktır.