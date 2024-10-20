Salı gününe kadar benzin alın! Akaryakıta dev zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı günü benzin ve motorinde 1,87 TL ve 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.68 TL

Motorin litre fiyatı: 43.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.56 TL

Motorin litre fiyatı: 43.50 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL