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İstanbul'da bu yollar kapalı! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat

Bugün sabah saatlerinde başlayacak olan iki etkinlik nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 'Uluslararası Bisiklet Yarışı' ve '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik provaları' nedeniyle kapatılan yollar için yeni rotalar belirledi.

İstanbul'da bu yollar kapalı! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat
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Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştır.

"Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri" nedeniyle trafiğe kapatılan yollar için alternatifler belirlendi.

Bisiklet yarışı nedeniyle bu sabah saat 06.00'dan 14.00'e kadar yollar trafiğe kapatıldı.

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Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi.

Trafiğe kapanan yollara alternatif olarak ise şöyle;

Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi. Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu. Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek.

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