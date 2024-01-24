2024 yılı en iyi şehirler listelendi: Türkiye’den listeye giriş yapan kent var mı?

Time Out Index'teki kriterler, gıdayı (hem kalite hem de uygun fiyat), kültürü, gece hayatını, şehrin insanları nasıl hissettirdiğini ve daha fazlasını içeriyor. Liste, ziyaret etmek için değil, aynı zamanda yaşamak için harika yerler olan şehirleri yansıtıyor.
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Time Out'un dünyanın en iyi şehirleri 2024 listesi, yemek, gece hayatı ve kültür için dünyanın en heyecan verici yerlerini öne çıkaran, önümüzdeki yıl için sadece önemli bir seyahat rehberi…
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2024 EN İYİ 20 ŞEHİR
- New York, ABD
- Cape Town, Güney Afrika
- Berlin, Almanya
- Londra, Birleşik Krallık
- Madrid, İspanya
- Mexico City, Meksika
- Liverpool, Birleşik Krallık
- Tokyo, Japonya
- Roma, İtalya
- Porto, Portekiz
- Paris, Fransa
- Mumbai, Hindistan
- Lizbon, Portekiz
- Şikago, ABD
- Manchester, Birleşik Krallık
- São Paulo, Brezilya
- Los Angeles, ABD
- Amsterdam, Hollanda
- Lagos, Nijerya
- Melbourne, Avustralya
TÜRKİYE’DEN BİR ŞEHİR İLK 50’DE YER ALDI
Açıklanan ilk 20 listesinde Türkiye’den hiçbir şehir yer almadı. Ancak ilk 50 içinde Türkiye’yi İstanbul temsil etti. Listede İstanbul kendine 47. sırada yer buldu.
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