2024 yılı en iyi şehirler listelendi: Türkiye’den listeye giriş yapan kent var mı?

Time Out Index'teki kriterler, gıdayı (hem kalite hem de uygun fiyat), kültürü, gece hayatını, şehrin insanları nasıl hissettirdiğini ve daha fazlasını içeriyor. Liste, ziyaret etmek için değil, aynı zamanda yaşamak için harika yerler olan şehirleri yansıtıyor.

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Time Out'un dünyanın en iyi şehirleri 2024 listesi, yemek, gece hayatı ve kültür için dünyanın en heyecan verici yerlerini öne çıkaran, önümüzdeki yıl için sadece önemli bir seyahat rehberi…

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2024 EN İYİ 20 ŞEHİR

New York, ABD

Cape Town, Güney Afrika

Berlin, Almanya

Londra, Birleşik Krallık

Madrid, İspanya

Mexico City, Meksika

Liverpool, Birleşik Krallık

Tokyo, Japonya

Roma, İtalya

Porto, Portekiz

Paris, Fransa

Mumbai, Hindistan

Lizbon, Portekiz

Şikago, ABD

Manchester, Birleşik Krallık

São Paulo, Brezilya

Los Angeles, ABD

Amsterdam, Hollanda

Lagos, Nijerya

Melbourne, Avustralya

TÜRKİYE’DEN BİR ŞEHİR İLK 50’DE YER ALDI

Açıklanan ilk 20 listesinde Türkiye’den hiçbir şehir yer almadı. Ancak ilk 50 içinde Türkiye’yi İstanbul temsil etti. Listede İstanbul kendine 47. sırada yer buldu.

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