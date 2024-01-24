Beyaz eşya sektöründe dalgalanma: 2023 yılında toplam satışlarda azalma yaşandı…

Beyaz eşya sektörü, 2023 yılında iki ana grupla ele alındı. TÜRKBESD, hem ihracat hem de iç pazardan oluşan verileri aktardı. Buna göre yıllık toplam iki grupun satışları yüzde 4 geriledi.

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2023 YILINDA YÜZDE 4’LÜK KAYIP SATIŞI VAR

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), geçtiğimiz sene yapılan satışları duyurdu. Yıllık satışta toplam 33 milyon adet beyaz eşya satıldı. 30 milyon barajı geçilse de toplam satışta yüzde 4 gerileme oldu.

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İHRACAT SATIŞLARI DÜŞTÜ

2023 yılında beyaz eşya ihracatı ise yüzde 10 düştü. Bu düşüle adet miktarı 23,2 milyon olarak kaydedildi. Konuya ilişkin TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın açıklamalarda bulundu. Sığın,

“Tüm yıl boyunca devam eden dış piyasalardaki daralma ihracatımızdaki düşüşün en önemli sebebi oldu. İhracattaki düşüşü bu zamana kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. 2024 yılı için de küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsü ile iç satışların son derece önemli olduğunu biliyoruz.

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Üretim ve istihdam seviyelerimizin korunması yine iç pazardan alınan güçle mümkün olacak. İhracat teşviklerinin geliştirilerek devam etmesi son derece kritik.”

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