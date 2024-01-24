10 bin dolara kim telefonunu bırakır? Yoğurt şirketinin yaptığı ilginç bir kampanya…

İzlanda yoğurtlarıyla tanınan New York merkezli Siggi's Dairy, bir ay boyunca akıllı telefonlarından vazgeçebilecek olanlara 10.000 dolarlık bir ödül sunuyor.

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Birçoğumuz telefonlarımız olmadan yaşamayı hayal edemiyoruz. Ancak buna bir ay boyunca dayanan kişi büyük bir ödülün sahibi olacak. İzlanda tarzı yoğurt konusunda uzmanlaşmış Siggi's Dairy, Dijital Detoks Programı’nın bir parçası olarak telefon kullanmayanlara 10 bin dolar verecek.

YOĞURT ŞİRKETİNDEN İDDİALI FARKINDALIK

Çok sayıda araştırmaya göre ortalama bir insan uyanık kaldığı saatlerinin yaklaşık üçte birini veya günde 5,4 saatini akıllı telefonlarında geçiriyor. Televizyon ve film ekran süresini dahil ettiğimizde bu süre 11 saate kadar çıkıyor.

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Yoğurt şirketi yaşanan dijitalleşme olayını ise bir farkındalığa dönüştürüyor. Şirketin web sitesinde, "Daha az dikkat dağıtıcı şeyle daha basit bir hayat yaşamanın gücüne inanıyoruz” mottosuyla yarışma düzenliyor.

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YARIŞMAYA ON KİŞİ KATILABİLECEK

Siggi's'e gönderdikleri denemelere göre on katılımcı seçilecek. Yarışmaya katılanların akıllı telefonlarını kullanmadığından emin olmak için Siggi's, katılımcılara bir kilit kutusu ve bir aylık ön ödemeli SIM kartlı bir çevirmeli telefon gönderecek.

Yarışma için kayıt dönemi 31 Ocak 2024'te sona eriyor. İlgilenen tüketiciler başvuru göndermek için resmi web sitesini ziyaret etmesi yeterli.

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