TBB Başkanı’ndan çok konuşulacak açıklamalar: Dolar, faiz, enflasyon tahminlerini paylaştı…

2024 yılı ekonomik anlamda hızlı başladı. Uzman ve ekonomistler farklı görüşler bildirse de yeni seneyle birlikte çok şeyin değişeceği görülüyor. Vatandaşın ise tek merak ettiği konu daha kötü mü olacağız, yoksa ekonomi iyiye mi gidecek?

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TBB Başkanı’ndan çok konuşulacak açıklamalar: Dolar, faiz, enflasyon tahminlerini paylaştı…

Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Tüm gözler yarınki toplantıya çevrilirken açıklamalar ve tahminler peş peşe geliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alparslan Çakar; faiz, enflasyon, dolar tahminlerini paylaştı.

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Türkiye Bankalar Birliği’de birçok gelişmeyi yakından takip ediyor. Merkez Bankası ile koordineli şekilde ilerleyen kurumla ilgili fikir alışverişi yapılıyor. Son günlerde merak edilen faiz, enflasyon ve döviz kuru hakkında ise TBB başkanı konuştu.

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TAHMİNİM SON ARTIŞ OCAK AYINDA OLACAK

TBB Başkanı Alparslan Çakar, faiz konusunda daha ılıman bir paylaşımda bulundu. Çakar’ın faiz ve diğer ürünler için paylaşımı şu şekilde oldu;

“Merkez Bankası'nın, faiz artırım sürecini piyasa beklentisi doğrultusunda muhtemelen ocak ayı itibarıyla tamamlayacağı kanaatindeyim. Son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum. Avrupa ve Amerika'dan çok ciddi anlamda sermaye girişi bekliyorum. ABD ve Avrupa'daki faiz indirimleriyle beraber iyi hikayesi olan gelişmekte olan ülkelere ciddi bir akış olacağını tahmin ediyorum.”

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MAYIS’TAN SONRA ENFLASYON DÜŞECEK

“Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek. Mevcut uygulanan politikalarda bence asla acele etmemek lazım. Bence enflasyonun yüzde 40-45'lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız, mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmemiz önemli. Ayrıca doların yıl sonu hedefli 39-40 lira civarında olacağını düşünüyorum.”

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KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GEREK

“Kredi kartları yoluyla yapılan harcamalardaki artış göze çarpmaktadır. Kredi kartlarındaki enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu... Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim.”

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