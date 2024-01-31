2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…

2024 yılı yeni halk arz açıklandı mı? Yeni halka arz ne zaman gelecek? Ocak ayında ilk halka arz açıklandı mı? Tüm bu soruları yatırımcı merak ediyor.

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2024 yılının ilk halka arz hakkında Sermaye Piyasası Kurulu sinyali verdi. Açıklama bugün geç saatlerde geldi.

2024 YILI HALKA ARZ VAR MI?

Bu hafta halka arz olacak şirket bekleyenler yatırımcılar için müjde geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilk iki şirket hakkında halka arzını duyurdu.

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Yeni halka arzların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ancak paylaşılanlara göre iki şirketin halka arza hazırlandığı belirtildi. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. halka arz hazırlığına başladı.

SPK’DAN İLK HALKA ARZ AÇIKLAMASI

"Mevcut ortaklardan Fatih ERDOĞAN’ın sahip olduğu 4.333.334 TL nominal değerli B grubu, Abdulkerim FIRAT’ın sahip olduğu 4.333.333 TL nominal değerli B grubu ve Mehmet ERDOĞAN’ın sahip olduğu 4.333.333 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 35 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

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Mevcut ortaklardan Emir Haktan DİŞLİ’nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli C grubu paylar ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır."

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