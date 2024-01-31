Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?

Sonunda, Çin akıllı telefon amiral gemilerinde ortalamanın altında 1080p selfie videolarının günleri sona ermiş gibi görünüyor. Vivo'nun bu özelliği bir güncelleme yoluyla sunması, bu konudaki rekabet baskısının artık Çin'de de arttığını gösteriyor.

Yeni akıllı cihaz Avrupa ve diğer bölgelerde de iddialı şekilde geliyor. Fiyat / performans ürünü olan cihazın önemli bir kitleye ulaşması bekleniyor.

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VİVO X100 PRO ÖZELLİKLERİ

Vivo X100 Pro, onu amiral gemisi akıllı telefon kategorisinde öne çıkaran bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir. X100 Pro'nun tasarımı, buzlu cam arka yüzeyi, alüminyum çerçeve ve yeni bir kamera halkası ile minimalist bir yaklaşım benimsiyor.

X100 Pro, 2800 x 1260 FHD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç LTPO AMOLED panele sahiptir. Ekran, görsel olarak çarpıcı bir deneyim sağlayan 1B rengi, 120 Hz yenileme hızını ve 3000 nit'e kadar en yüksek parlaklığı destekler.

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1 inç sensörlü 50 MP f/1.8 diyafram lensi, 100 mm odak uzaklığına sahip 50 MP f/2.5 periskop lensi ve 50 MP f/2.0 119 ̊ ultra geniş lense sahiptir. Zeiss optikleri ile birleşen bu lensler çarpıcı fotoğraflar ve videolar sunuyor.

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MediaTek Dimensity 9300 işlemci tarafından desteklenen X100 Pro, inanılmaz hızlı performans sunuyor. Okta çekirdekli işlemcisi ve Immortalis-G720 MC12 GPU ile en yoğun işlemci gerektiren görevleri bile kolaylıkla halledebilir.

BATARYA TARAFINDA İDDİALI

X100 Pro, 100W kablolu FlashCharge ve 50W kablosuz FlashCharge'ı destekleyen 5400 mAh pil ile donatılmıştır. Kablolu şarj ile sadece 12 dakikada %50'ye kadar dolum imkanı bulunuyor.

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