Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?

Vivo X100 ve Vivo X100 Pro, 4 Ocak Perşembe günü Asya’da piyasaya sürüldü. Bazı bölgelerde farklı zamanlarda çıkış yaptı. Avrupa’ya ise, henüz daha yeni geldi. Türkiye’ye de gelecek olan cihazın özellikleri merak ediliyor…

YAYINLAMA
Google News
Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?

Sonunda, Çin akıllı telefon amiral gemilerinde ortalamanın altında 1080p selfie videolarının günleri sona ermiş gibi görünüyor. Vivo'nun bu özelliği bir güncelleme yoluyla sunması, bu konudaki rekabet baskısının artık Çin'de de arttığını gösteriyor.

Yeni akıllı cihaz Avrupa ve diğer bölgelerde de iddialı şekilde geliyor. Fiyat / performans ürünü olan cihazın önemli bir kitleye ulaşması bekleniyor.

Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Cilt Bakımında Yapılan HatalarCilt Bakımı Nasıl Yapılır? Cilt Bakımında Yapılan Hatalar

VİVO X100 PRO ÖZELLİKLERİ

Vivo X100 Pro, onu amiral gemisi akıllı telefon kategorisinde öne çıkaran bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir. X100 Pro'nun tasarımı, buzlu cam arka yüzeyi, alüminyum çerçeve ve yeni bir kamera halkası ile minimalist bir yaklaşım benimsiyor.

vivo-x100-vio-weibo-1699860944310-jpg.webp

X100 Pro, 2800 x 1260 FHD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç LTPO AMOLED panele sahiptir. Ekran, görsel olarak çarpıcı bir deneyim sağlayan 1B rengi, 120 Hz yenileme hızını ve 3000 nit'e kadar en yüksek parlaklığı destekler.

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu! 50 milyon liralık ürün ele geçirildi!İstanbul’da sahte ilaç operasyonu! 50 milyon liralık ürün ele geçirildi!

1 inç sensörlü 50 MP f/1.8 diyafram lensi, 100 mm odak uzaklığına sahip 50 MP f/2.5 periskop lensi ve 50 MP f/2.0 119 ̊ ultra geniş lense sahiptir. Zeiss optikleri ile birleşen bu lensler çarpıcı fotoğraflar ve videolar sunuyor.

vivo-x100-pro-1699934454499-jpg.webp

MediaTek Dimensity 9300 işlemci tarafından desteklenen X100 Pro, inanılmaz hızlı performans sunuyor. Okta çekirdekli işlemcisi ve Immortalis-G720 MC12 GPU ile en yoğun işlemci gerektiren görevleri bile kolaylıkla halledebilir.

BATARYA TARAFINDA İDDİALI

X100 Pro, 100W kablolu FlashCharge ve 50W kablosuz FlashCharge'ı destekleyen 5400 mAh pil ile donatılmıştır. Kablolu şarj ile sadece 12 dakikada %50'ye kadar dolum imkanı bulunuyor.

Bölge Gündem Gazetesi'nin 134. sayısı çıktıBölge Gündem Gazetesi'nin 134. sayısı çıktı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bir kullanıcı, yapay zeka sayesinde Tinder’dan ruh eşini buldu…
Bir kullanıcı, yapay zeka sayesinde Tinder’dan ruh eşini buldu…
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum
19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!
19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!
Uzay istasyonu nedir? Uzay istasyonu dünyadan ne kadar uzak? İşte detaylar…
Uzay istasyonu nedir? Uzay istasyonu dünyadan ne kadar uzak? İşte detaylar…
Son Haberler
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?
Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?
Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Cilt Bakımında Yapılan Hatalar
Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Cilt Bakımında Yapılan Hatalar
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Bilgisayar ve tablet kullanıcılarının seveceği ürün: Huawei MatePad Pro 13.2…
Bilgisayar ve tablet kullanıcılarının seveceği ürün: Huawei MatePad Pro 13.2…
Gurur verici anlar... Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı
Gurur verici anlar... Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı
Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı
BİM 31 Ocak 6 Şubat 2024 Aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Süt, Peynir, Yoğurt, Prinç, şampuan, çamaşır suyu, Parfüm,
BİM 31 Ocak 6 Şubat 2024 Aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Süt, Peynir, Yoğurt, Prinç, şampuan, çamaşır suyu, Parfüm,
VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı, şiddetli yağmur kar fırtınaya dikkat! 31 Ocak 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı, şiddetli yağmur kar fırtınaya dikkat! 31 Ocak 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Kenetlenme işlemi tamam! İlk Türk astronot uzayda!
Kenetlenme işlemi tamam! İlk Türk astronot uzayda!
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL