Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…

Fed 2024 faiz kararı açıklandı. Yılın ilk faiz kararında Federal Rezerv, değişikliğe gitmedi. Son birkaç aydır olduğu gibi faizi sabit tuttu.

Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…

YILIN İLK FAİZİ SABİT BIRAKILDI

ABD Federal Rezerv Çarşamba günü, beklendiği gibi, politikayı sabit tuttu. Gösterge besleme fonları faiz aralığını %5,25-%5,50'de değişmeden bıraktı. Ancak belki de Mart ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimi için piyasa umutlarını azalttı.

Vivo X100 Pro piyasaya çıktı: Telefonun özellikleri neler?

Merkez bankası politika duyurusunda, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığı azaltmanın uygun olacağını beklemiyor" dedi.

Piyasa gözlemcileri evrensel olarak Fed'in bugün beklemede kalmasını bekleseler de, görünüm yılın geri kalanında oldukça farklı. CME FedWatch Aracına göre, bugünkü haberlerden önce, yatırımcılar Mart ayında Fed'in bir sonraki toplantısında en az bir 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Cilt Bakımında Yapılan Hatalar