O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak

BAE tarafından yapılan bir duyuruya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çalışanların Ramazan ayı boyunca çalışmak için daha az saati olacak. Bayram Ramazan ayında normal çalışma saatleri normalden iki saat daha kısa olacaktır.

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BAE’DEN DAHA AZ ÇALIŞMA SAATİ

İnsan Kaynakları ve Emirlikleşme Bakanlığı (MoHRE), BAE özel sektöründeki çalışanların çalışma gününün Ramazan ayında iki saat kısaltılacağını duyurdu.

Bakanlık, Pazartesi günü yayınlanan bir genelgede, firmaların dönem boyunca esnek veya uzaktan çalışma programları tanıtabileceğini söyledi.

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İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı (MoHRE), 4 Mart 2024'te çalışma saatlerinde günde iki saatlik bir azalma olduğunu duyurdu. Bu uygulama, Ramazan ayı boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'nde özel sektörde çalışan çalışanlar için uygulandı.

İnsan Kaynakları ve İstihdam Bakanlığı (MoHRE) yaptığı açıklamada, “Şirketler, işlerinin gereklerine ve niteliğine uygun olarak, Ramazan ayında günlük çalışma saatleri sınırları içinde esnek veya uzaktan çalışma kalıpları uygulayabilirler” sözlerine yer verdi.

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