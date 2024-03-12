O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak

Ramazan ayı, dünyanın birçok yerinde sevinçle karşılandı. İnsanların yaşadığı zorlukları düşünen bir ülkede ise çalışma saatleri esnetildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), çalışanların Ramazan ayı boyunca çalışması gereken saat sayısını kısaltıyor.

YAYINLAMA
Google News
O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak

BAE tarafından yapılan bir duyuruya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çalışanların Ramazan ayı boyunca çalışmak için daha az saati olacak. Bayram Ramazan ayında normal çalışma saatleri normalden iki saat daha kısa olacaktır.

Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!

BAE’DEN DAHA AZ ÇALIŞMA SAATİ

İnsan Kaynakları ve Emirlikleşme Bakanlığı (MoHRE), BAE özel sektöründeki çalışanların çalışma gününün Ramazan ayında iki saat kısaltılacağını duyurdu.

ekran-resmi-2024-03-12-23-37-42.png

Bakanlık, Pazartesi günü yayınlanan bir genelgede, firmaların dönem boyunca esnek veya uzaktan çalışma programları tanıtabileceğini söyledi.

İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…

İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı (MoHRE), 4 Mart 2024'te çalışma saatlerinde günde iki saatlik bir azalma olduğunu duyurdu. Bu uygulama, Ramazan ayı boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'nde özel sektörde çalışan çalışanlar için uygulandı.

İnsan Kaynakları ve İstihdam Bakanlığı (MoHRE) yaptığı açıklamada, “Şirketler, işlerinin gereklerine ve niteliğine uygun olarak, Ramazan ayında günlük çalışma saatleri sınırları içinde esnek veya uzaktan çalışma kalıpları uygulayabilirler” sözlerine yer verdi.

Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!
Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!
Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!
Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Son Haberler
O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak
O ülkede Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde azalma var: Personel iki saat daha az çalışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle gerçekleştirdiği iftar programında ateş püskürdü…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle gerçekleştirdiği iftar programında ateş püskürdü…
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…
Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?
Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?
Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!
Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Putin'den NATO ülkelerine tehdit! Bunu yaparsanız nükleer silahları kullanırım
Putin'den NATO ülkelerine tehdit! Bunu yaparsanız nükleer silahları kullanırım
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek