2013’ten bu yana ons gümüşten ilk rekor: Hafta için en yüksek seviyesini gördü…

Bu hafta, bir ons gümüşün fiyatı önemli bir artış gördü. Son beş günde gümüş, ABD doları karşısında %11'den fazla arttı. Bu da Önemli bir değerlemeye ulaşmasını sağladı.

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2013’ten bu yana ons gümüşten ilk rekor: Hafta için en yüksek seviyesini gördü…

Değerli metallar yeniden kendini göstermeye başladı. Altının beş günlük %2,3'lük kazanç gösterdiği yerde gümüş ön plana çıktı. Gümüş, Şubat 2013'ten bu yana ilk kez ons başına 31 dolara ulaştı.

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GÜMÜŞ ONS BAŞINA 31 DOLARA ULAŞTI

Altın ve gümüşün değeri arttıkça değerli metal meraklıları olumlu bir hafta geçirdi. Bir ons altın, 18 Mayıs Cumartesi günü 2.415 dolardan işlem görüyor. Gümüş ise ons başına 31,49 dolardan fiyatlanıyor. Altının %2,3'lük artışı iyi karşılandı. Ancak gümüşün dolar karşısındaki %11,8'lik artışı daha da dikkat çekti. Değerli metal hayranı Peter Schiff Cuma günü,

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“Gümüş, 2024'te şu ana kadar %30'un üzerinde arttı ve Şubat 2013'ten bu yana en yüksek fiyatından işlem görüyor. Gümüş hem değerli hem de endüstriyel bir metaldir. Enflasyonun hızlandığının altından daha iyi bir göstergesi. Fed yanılıyor ve yatırımcılar hayal görüyor. Bir krize hazırlanın.”

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ALTINDAN DAHA İYİ PERFORMANS

Mayıs 2024 itibariyle, potansiyel bir gümüş sıkıştırmanın olduğuna dair işaretler var. Çok yıllık fiyat zirvelerinin ortasında, gümüşün güneş panellerine yönelik benzeri görülmemiş talep nedeniyle 2024'te üst üste dördüncü yıllık arz açığını yaşaması bekleniyor.

Ek olarak, sıkılaşan tedarik koşulları altın-gümüş oranını düşürdü. Yatırımcının altına alternatif olarak gümüşe artan ilgisinin sinyalini verdi.

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