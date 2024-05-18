Evde Bakım Yardımı yattı mı? Evde Bakım maaşı yatan iller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için hesaplara 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı yatırdıklarını bildirdi.

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Evde Bakım Yardımı yattı mı? Evde Bakım maaşı yatan iller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğunu hatırlattı. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin öncelikle aileleri yanında desteklenmesi amacıyla başlatılmıştır.

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Aylık 7 Bin 608 Lira Ödeme

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bu ay, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı hesaplara 4,2 milyar lira yatırdık. Evde Bakım Yardımı'ndan şu anda 560 bin kişi yararlanıyor. Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine ödemelerin hayırlı olmasını diliyorum.”

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