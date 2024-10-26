Vergi zamları hafifliyor! Enflasyon için yeni adım atılıyor

Bloomberg'den Kerim Karakaya'ya göre, 2025 yılında bazı vergilere zam yapılmaması veya zamların sınırlandırılması gündeme geldi. Konuyla ilgili kaynaklara göre, Türk yetkililer, yeni yılın başında bazı ürünlerdeki vergi artışlarını enflasyonu düşürmek için atlama konusunu göz önünde bulunduruyor.



Politika yapıcılar, aylık enflasyon üzerindeki vergi artışlarının fiyat artışlarını kontrol altında tutabileceğini ve Merkez Bankası'nın kısa vadeli hedeflerine ulaşma çabalarına yardımcı olabileceğini belirten kaynaklar. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz nihai bir karar vermedi.

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Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Merkez Bankası da talebe henüz yanıt vermedi.

ASGARİ ÜCRET VE MALİ DİSİPLİN

Yatırımcılar, vergi artışları ve 2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammı nedeniyle enflasyon görünümüne etkileri üzerinde duruyor.

Yatırımcılar, TCMB'nin hedeflerini yakalamak ve fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış bekliyor.

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Yatırımcılar, özellikle harcama kesintileri ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan daha fazla mali disiplin sinyali bekliyor.

Ekimde, Uluslararası Para Fonu (IMF), dezenflasyon girişimlerini desteklemek için "daha güçlü ve erken bir mali konsolidasyon" önerdi.