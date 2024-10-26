  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Vergi zamları hafifliyor! Enflasyon için yeni adım atılıyor

Vergi zamları hafifliyor! Enflasyon için yeni adım atılıyor

Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre, Türkiye'nin enflasyonla mücadele etmek için 2025'te bazı vergi artışlarını atlamayı düşündüğü söyleniyor. Vergi artışlarının yapılmamasının, TCMB'nin enflasyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceği tahmin ediliyor. Bakanlığın konuyla ilgili nihai bir karara varmadığı açıklandı.

Vergi zamları hafifliyor! Enflasyon için yeni adım atılıyor
Yayınlanma:

Bloomberg'den Kerim Karakaya'ya göre, 2025 yılında bazı vergilere zam yapılmaması veya zamların sınırlandırılması gündeme geldi. Konuyla ilgili kaynaklara göre, Türk yetkililer, yeni yılın başında bazı ürünlerdeki vergi artışlarını enflasyonu düşürmek için atlama konusunu göz önünde bulunduruyor.

Politika yapıcılar, aylık enflasyon üzerindeki vergi artışlarının fiyat artışlarını kontrol altında tutabileceğini ve Merkez Bankası'nın kısa vadeli hedeflerine ulaşma çabalarına yardımcı olabileceğini belirten kaynaklar. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz nihai bir karar vermedi.

75 liraya sucuk yapıp 250 liraya satmışlar! Vatandaşı zehirleyenlere şok baskın75 liraya sucuk yapıp 250 liraya satmışlar! Vatandaşı zehirleyenlere şok baskın

Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti! Artık devletin kontrolüne geçtiAdnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti! Artık devletin kontrolüne geçti

Marmara'da korkutan deprem! Sakarya gece sallandıMarmara'da korkutan deprem! Sakarya gece sallandı



Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Merkez Bankası da talebe henüz yanıt vermedi.

ASGARİ ÜCRET VE MALİ DİSİPLİN

Yatırımcılar, vergi artışları ve 2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammı nedeniyle enflasyon görünümüne etkileri üzerinde duruyor.

Yatırımcılar, TCMB'nin hedeflerini yakalamak ve fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış bekliyor.

Yatırımcılar, özellikle harcama kesintileri ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan daha fazla mali disiplin sinyali bekliyor.

Ekimde, Uluslararası Para Fonu (IMF), dezenflasyon girişimlerini desteklemek için "daha güçlü ve erken bir mali konsolidasyon" önerdi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
İBB pazar desteği başlıyor! İBB pazar desteği nedir, kimler alacak, başvuru şartları neler?
İBB pazar desteği başlıyor! İBB pazar desteği nedir, kimler alacak, başvuru şartları neler?
Asgari ücretli bu habere üzülecek! 2025 zammı için kötü haber geldi
Asgari ücretli bu habere üzülecek! 2025 zammı için kötü haber geldi
Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir?
Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir?
Güncel altın fiyatları ne kadar? gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Benzin ve mazotta hareketli gün! 25 Ekim güncel LPG, benzin, motorin fiyatları
Benzin ve mazotta hareketli gün! 25 Ekim güncel LPG, benzin, motorin fiyatları
Asgari ücret ne kadar olacak? Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Asgari ücret ne kadar olacak? Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Bir dönem herkesin gözdesiydi! Kur korumalıdan kaçış sürüyor
Bir dönem herkesin gözdesiydi! Kur korumalıdan kaçış sürüyor