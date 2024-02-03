2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü

Sıfır araçlar daha yaygın hale geldikçe, ikinci el araç fiyatları makul seviyelere indi. Bu, bayilerin faizsiz krediler ve peşin ödeme indirimleri gibi cazip fırsatlarla desteklendi.

2024'ün başlarında bile sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Tüketiciler, döviz kurundaki yükselişe rağmen fiyatların düşmesine sevindi. İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel ve Oto galerici Murat Gök, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Başkan Ertemel'e göre, otomobil sektörü pandemi sırasında arz ve talep dengesizliği nedeniyle önemli dalgalanmalar yaşadı ve fiyatlarda ciddi değişiklikler oldu."dedi.

Son altı ay boyunca bu durum devam etti. Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayında kayıt dışı olarak kabul edilen kişilerin otomotiv sektöründe faaliyet göstermelerini kısıtladı.

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2024'te sıfır araç sayısı artacak ve ikinci el araç fiyatları makul seviyelere gelecek. Bu durum şu anda bile devam ediyor.2023'ün son aylarında, bayiler peşin ödeme indirimleri ve faizsiz krediler sunarak bu süreci hızlandırdılar. 2024'ün başlarında ise mevcut araçlar için bu tür kampanyalar devam edecek.

Döviz kurundaki yükselişe rağmen fiyatların geri gelmesi mümkün oldu. Bu, son müşterilerin araç satın alımını destekledi. Bu trendin bir süre daha devam etmesini umuyoruz.

Oto galericisi Murat Gök, konuyla ilgili olarak, "Tüm araç segmentlerinde fiyatlar azaldı" dedi. Bu azalış, bazı araçlarda yüzde on beş, bazılarında ise yüzde yirmi oranındaydı ve segmentlere göre değişti.

Ek olarak, ilan verme süreçleri daha karmaşık hale geldi ve bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Krediye ulaşım biraz daha zorlaştı. İnsanlar artık arabaları yatırım olarak görmüyorlar ve paralarını başka şekillerde değerlendiriyorlar çünkü mevduat faizleri yüksek.

Sıfır araç satıcıları, kaparoyu alıp teslimatı uzun vadeli erteleyen veya liste fiyatlarının üzerine ek ücret talep eden bayiler için şimdi hemen teslimatlı ve kredili kampanyalar düzenliyorlar, bu da fiyatları düşürüyor."