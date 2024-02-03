2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü

Otomobili satın almak isteyenler için harika bir haber! 2024 yılında sıfır ve ikinci el araç alıcıları, otomobil sektörü tarafından büyük avantajlar bekliyor. Döviz kuru artmasına rağmen, sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşüş eğiliminde. Sektör temsilcileri, araç alacaklara önemli tavsiyelerde bulunarak piyasadaki son gelişmeleri anlattı.

YAYINLAMA
Google News
2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü

Sıfır araçlar daha yaygın hale geldikçe, ikinci el araç fiyatları makul seviyelere indi. Bu, bayilerin faizsiz krediler ve peşin ödeme indirimleri gibi cazip fırsatlarla desteklendi.

2024'ün başlarında bile sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Tüketiciler, döviz kurundaki yükselişe rağmen fiyatların düşmesine sevindi. İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel ve Oto galerici Murat Gök, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?

Esenyurt'ta ilginç anlar! Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesti, banka onay vermeden damadı bırakmadı!Esenyurt'ta ilginç anlar! Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesti, banka onay vermeden damadı bırakmadı!

Başkan Ertemel'e göre, otomobil sektörü pandemi sırasında arz ve talep dengesizliği nedeniyle önemli dalgalanmalar yaşadı ve fiyatlarda ciddi değişiklikler oldu."dedi.

Son altı ay boyunca bu durum devam etti. Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayında kayıt dışı olarak kabul edilen kişilerin otomotiv sektöründe faaliyet göstermelerini kısıtladı.

2024'te sıfır araç sayısı artacak ve ikinci el araç fiyatları makul seviyelere gelecek. Bu durum şu anda bile devam ediyor.2023'ün son aylarında, bayiler peşin ödeme indirimleri ve faizsiz krediler sunarak bu süreci hızlandırdılar. 2024'ün başlarında ise mevcut araçlar için bu tür kampanyalar devam edecek.

Döviz kurundaki yükselişe rağmen fiyatların geri gelmesi mümkün oldu. Bu, son müşterilerin araç satın alımını destekledi. Bu trendin bir süre daha devam etmesini umuyoruz.

Oto galericisi Murat Gök, konuyla ilgili olarak, "Tüm araç segmentlerinde fiyatlar azaldı" dedi. Bu azalış, bazı araçlarda yüzde on beş, bazılarında ise yüzde yirmi oranındaydı ve segmentlere göre değişti.

Ek olarak, ilan verme süreçleri daha karmaşık hale geldi ve bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Krediye ulaşım biraz daha zorlaştı. İnsanlar artık arabaları yatırım olarak görmüyorlar ve paralarını başka şekillerde değerlendiriyorlar çünkü mevduat faizleri yüksek.

Sıfır araç satıcıları, kaparoyu alıp teslimatı uzun vadeli erteleyen veya liste fiyatlarının üzerine ek ücret talep eden bayiler için şimdi hemen teslimatlı ve kredili kampanyalar düzenliyorlar, bu da fiyatları düşürüyor."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası faiz indirecek mi? Değişim sonra yeni politika mı uygulanacak?
Merkez Bankası faiz indirecek mi? Değişim sonra yeni politika mı uygulanacak?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Son Haberler
Zabıta ekipleri sayarken yoruldu! Dilencinin bir saatlik kazancı duyanları şaşırttı!
Zabıta ekipleri sayarken yoruldu! Dilencinin bir saatlik kazancı duyanları şaşırttı!
2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü
2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü
Askere giderken hangi telefonu almalı? En kullanışlı 5 asker telefonu
Askere giderken hangi telefonu almalı? En kullanışlı 5 asker telefonu
SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!
SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!
Çok Okunanlar
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
Yorumlananlar
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları