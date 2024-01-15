Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!

Otomobil sektöründe Türkiye elektrikli araçlara çabuk alıştı. 2023 yılında rekor düzeyde elektrikli araç satışı yapıldı. Çinli şirketlerin rekabetçi fiyatla giriş yapması satışları etkiledi. Ancak en iddialı model Dacia’nın elektrikli aracı oldu…

YAYINLAMA
Google News
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!

Geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışı kendi alanında rekor kırdı. Birçok segmentte satış gerçekleştiren araba markaları, elektrikli araç modelleriyle göz önüne çıktı.

Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg, 2023 yılında da büyük başarıya imza attı. 20.000 araç tüketicilere teslim edildi.

ekran-resmi-2024-01-15-23-04-23.png

DACİA SPRİNG, FİYAT - PERFOMANS ARACI

Uygun fiyatlı araçlarıyla öne çıkan Dacia, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye elektrikli araç getirdi. Avrupa’da da çok satan Spring modeli, Türkiye’de ilgi gördü. Uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkan otomobil, SUV’lar arasında giriş seviyesinde yer alıyor.

130 km/s hıza çıkabilen araç karma kullanımda 225 kilometre menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda menzil 310 km’ye kadar çıkıyor. Araca 65 beygirindeki elektrikli motor güç veriyor.

ekran-resmi-2024-01-15-23-04-47.png

KİLOMETREDE 12-15 KURUŞ YAKIYOR

Doğan Kabak’ın YouTube kanalında yaptığı testte Dacia Spring’in ne kadar yaktığı ortaya çıktı. Ev tipi şarj ile tüm batarya doldurulduğunda kilometrede 12 ile 15 kuruş arasında yakabiliyor. Bu özelliği ile en az yakan araç sınıfında bulunuyor.

2024 yılında araç fiyatları ne oluyor? Almalı mı, beklemeli mi? O isimden ilaç gibi tespit!2024 yılında araç fiyatları ne oluyor? Almalı mı, beklemeli mi? O isimden ilaç gibi tespit!

Dacia Spring, resmi satışta 985 bin lira etiket fiyatına sahip. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 985 bin lira olsa da bayiler arasında fiyat farklılığı oluşabilir.

ekran-resmi-2024-01-15-23-05-13.png

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!
Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!
Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
Son Haberler
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!
Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!
Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Ankara adayı da açıklanacak! AK Parti’nin “Aday Tanıtım” toplantısı tarihi açıklandı
Ankara adayı da açıklanacak! AK Parti’nin “Aday Tanıtım” toplantısı tarihi açıklandı
Sedan modeli merakla bekleniyordu: Togg yeni modeli T10F dünya sahnesinde
Sedan modeli merakla bekleniyordu: Togg yeni modeli T10F dünya sahnesinde
Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!
Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!
Çok Okunanlar
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 15-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 15-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
50 yıl sonra bir ilk yaşandı: NASA yeniden Ay’a yolculuk yaptı
50 yıl sonra bir ilk yaşandı: NASA yeniden Ay’a yolculuk yaptı
Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir
Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir
Yorumlananlar
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…