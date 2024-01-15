Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!

Geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışı kendi alanında rekor kırdı. Birçok segmentte satış gerçekleştiren araba markaları, elektrikli araç modelleriyle göz önüne çıktı.

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DACİA SPRİNG, FİYAT - PERFOMANS ARACI

Uygun fiyatlı araçlarıyla öne çıkan Dacia, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye elektrikli araç getirdi. Avrupa’da da çok satan Spring modeli, Türkiye’de ilgi gördü. Uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkan otomobil, SUV’lar arasında giriş seviyesinde yer alıyor.

130 km/s hıza çıkabilen araç karma kullanımda 225 kilometre menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda menzil 310 km’ye kadar çıkıyor. Araca 65 beygirindeki elektrikli motor güç veriyor.

KİLOMETREDE 12-15 KURUŞ YAKIYOR

Doğan Kabak’ın YouTube kanalında yaptığı testte Dacia Spring’in ne kadar yaktığı ortaya çıktı. Ev tipi şarj ile tüm batarya doldurulduğunda kilometrede 12 ile 15 kuruş arasında yakabiliyor. Bu özelliği ile en az yakan araç sınıfında bulunuyor.

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Dacia Spring, resmi satışta 985 bin lira etiket fiyatına sahip. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 985 bin lira olsa da bayiler arasında fiyat farklılığı oluşabilir.