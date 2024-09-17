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Pendik Belediyesinin bu yıl 19.sunu düzenlediği “Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması” başladı

Pendik Belediyesinin bu yıl 19.sunu düzenlediği “Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması” başladı. Bu sene “Dokuma Sanatı" temasıyla hazırlanan festivalin açılış törenine katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Geleneksel sanatlarımızın uluslararası alanda bilinirliliği açısından önemli bir festivali gerçekleştiriyoruz.” diyerek tüm Pendiklileri festivale davet etti.

Pendik Belediyesinin bu yıl 19.sunu düzenlediği “Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması” başladı
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Sanatseverlerin merakla beklediği, “Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması” başladı. Pendik Belediyesinin bu yıl 19.sunu düzenlediği festivale bu sene 12’si yabancı olmak üzere 60 sanatçı katılıyor. Etkinliğin ilk gününe geleneksel sanatlara meraklıların ilgisi büyük oldu. Sahildeki etkinlik alanında kurulan stantlara gelen ziyaretçiler taş baskıdan seramiğe, kaşıktan gemi maketine kadar yüzlerce eseri yakından görürken aynı zamanda üretim süreçlerine dair bilgiler edindi.

Başkan Ahmet Cin: “Ülkeler arası kardeşliği artırıyor, sanatsal tecrübe sağlıyor.”

Etkinliğin açılış törenine katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin, tüm Pendiklileri festivale davet etti. Konuşmasında festivalin önemine değinen Başkan Ahmet Cin: “Her yıl gerçekleştirdiğimiz festivalimiz, geleneksel sanatlarımızın uluslararası alanda bilinirliliği açısından önemli. Bu yıl 19.sunu gerçekleştiriyoruz ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz var. Bu misafirlerimizin ve bizim sanatçılarımızın bu kültürü geliştiriyor olması ülkeler arası kardeşliği artırıyor ve sanatsal anlamda ciddi bir tecrübe sağlıyor.” dedi.

“19. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması” Başladı: Bu yılki tema 'dokuma sanatı'

Bu seneki tema "Dokuma Sanatı"

22 Eylül’e Pazar gününe kadar sürecek 19. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması’nda bu yılki tema “dokuma sanatı” olarak belirlendi. Buluşmada 15’e yakın stantta Şile bezinden Siirt battaniyesine farklı dokuma türleri sergileniyor.

KAYNAK: PENDİK BELEDİYESİ

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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