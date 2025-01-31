Türkiye, 2024 yılı 4. çeyrekte turizm gelirini artırdı: İşte, TÜİK verileri...

Türkiye, 2024 yılı 4. çeyrekte turizm gelirini artırdı: Turizm gelirleri 2024 yılında yüzde 8,3 artarken, turizm gideri de yüzde 8,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, turizm geliri 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Ziyaretçilerden elde edilen bu yılki gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 arttı

Turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 13 milyar 650 milyon 267 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 137 milyon 769 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 19,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon 310 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı 2024 yılında yüzde 9 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişi oldu. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yıllık olarak geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,5 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 0,9 arttı. Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 23,2, yeme içme harcamaları yüzde 26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 5,2 arttı.

En çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" için geldiler

Yıllık olarak ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 64,9 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Bu çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 62,4 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize yüzde 69,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri 2024 yılında yüzde 8,2 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 2024 yılında yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 azaldı

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden (yurt içi ikametli) vatandaş sayısı, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2024

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2024 yılında yüzde 2,9 arttı

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2024 yılında yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bin 520 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,3 azalarak 2 milyon 691 bin 402 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 792 dolar olarak gerçekleşti.

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