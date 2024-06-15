Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı

Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı, Ankara merkezli saha çalışanları için yeni bir istihdam ilanı yayınladı. Bu ilan, insani yardım sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

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Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı

Kızılay personel alımı yapacak. Alımı yapılacak kadrolara ilişkin tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

Lisans Mezunu: İlgili alanda lisans diploması.

Dil Yetkinliği: Arapça'yı iyi bilen, İngilizce'yi tercih ederim.

Tecrübe: İnsani yardım alanında en az bir yıllık deneyime sahip olmak.

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Analiz ve Raporlama: Verilerin analizi ve raporlanması.

Teknoloji Kullanımı: Microsoft Office programlarını ve diğer veri toplama araçlarını etkili bir şekilde kullanma yeteneği.

İletişim Becerileri: İletişim ve takım çalışması becerileri

Diğer Şartlar: B sınıfı ehliyet sahibi olmak, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek ve seyahat engeli bulunmamak.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için en az iki yıllık askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay'ın resmi kariyer web sitesi, başvuru detayları ve başvuru sürecini içerir. Başvurular en geç 23 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Başvuru formu ve ilan metni buradan bulunabilir.

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