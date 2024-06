Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı? Kurban Bayramı yaklaştıkça, et tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar ortaya çıkıyor. Doğru şekilde saklanan ve hazırlanan et, hem lezzetli hem de sağlıklı olacaktır