11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!

Afyonkarahisar'da yaşanan acı olayda, 11 yaşındaki çocuk evde eline aldığı tüfekle oynarken kazara ateş alması sonucu annesini vurdu.

YAYINLAMA
Google News
11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!

Afyonkarahisar'da 11 yaşında bir çocuk evde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!

OYNADIĞI SİLAH ATEŞ ALDI

İddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi (41) vurdu.

HASTANEYE KALDIRILAN ANNE KURTARILAMADI

Evdeki diğer çocuğun durumu babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!

BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!

Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscarlık senaryo yazdı!Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscarlık senaryo yazdı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscarlık senaryo yazdı!
Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscarlık senaryo yazdı!
Son dakika haberi: Bahçelievler'de bir bina daha çöktü!
Son dakika haberi: Bahçelievler'de bir bina daha çöktü!
TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!
TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!
Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!
Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!
Son Haberler
11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!
11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!
İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!
İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!
BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!
BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!
TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans
TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!
Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!
Çok Okunanlar
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 27 Haziran 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 27 Haziran 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu raporu
Bankalar kesenin ağzını açtı! 8 Banka faizsiz kredi verme kararı aldı: İşte aranan şartlar
Bankalar kesenin ağzını açtı! 8 Banka faizsiz kredi verme kararı aldı: İşte aranan şartlar
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
TikTo'ta kuzeni tarafından zorla öpüşme görüntüsü yayınlanan 5 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu!
TikTo'ta kuzeni tarafından zorla öpüşme görüntüsü yayınlanan 5 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu!
TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!
TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu