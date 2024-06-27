BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!

Bim marketlerde bu hafta aldın aldın! Bim 5 Temmuz 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden ucuz ürünleri sizler için derledik.

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BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu!

BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler kataloguna dair tüm detayları sizler için hazırladık. Sitemizde BİM ucuz ürünler ile alakalı detayları görebilirsiniz. Hemen aşağıda BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri derledik.

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Teknoloji Ürünleri ve Elektrikli Ev Aletleri

Dijitsu 43″ 4K Smart Android TV: 2 yıl garantili bu ürün 6,499 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Dijitsu 32″ HD Android TV: 4,599 TL.

Fakir 4’lü Çeyiz Seti: 3,999 TL.

Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi: 499 TL.

Fakir Evecute 2 Blade 15’i Bir Arada Çantalı Erkek Bakım Seti: 999 TL.

Fakir Range Epilasyon Aleti: 299 TL.

Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 479 TL.

Range Erkek Vücut Bakım Seti: 589 TL.

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4,999 TL.

Heifer Süperdry Saç Kurutma Makinesi: 2,299 TL.

Kamp, Piknik ve Bahçe Ürünleri

NorthPasifc Otomatik Çadır: 4,999 TL.

Proware Solar Panelli Güç Kaynağı: 1,499 TL.

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7,999 TL.

Portatif Kamp Sandalyesi: 649 TL.

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi: 379 TL.

Çok Amaçlı Ev Eşyaları ve Züccaciye Ürünleri

Wok Tava: 549 TL.

Düdüklü Tencere: 3,799 TL.

Servis Gereçleri: 299 TL.

Dikdörtgen 3’lü Saklama Kabı: 39 TL.

Rattan Sepet: 25 TL.

Saplı Mop: 189 TL.

2 Katlı Şampuanlık: 89 TL.

Deterjan Hazneli Sprey: 89 TL.

Tek Fiyat Fırça: 59 TL.

Saplı Saklama Kabı: 59 TL.

Ortadan Açılır Çöp Kovası: 69 TL.

Luna Banyo Seti: 399 TL.

Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 99 TL.

Su Kovası: 59 TL.

Organize Çeşitleri: 35 TL.

Tekstil ve Giyim Ürünleri

Fırın Eldiveni: 34 TL.

Mutfak Önlüğü: 55 TL.

Yüz Havlusu: 55 TL.

Dijital Baskılı Paspas: 49,50 TL.

Ayak Havlusu: 49,50 TL.

Su Emici Paspas: 59 TL.

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