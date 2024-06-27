BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler kataloguna dair tüm detayları sizler için hazırladık. Sitemizde BİM ucuz ürünler ile alakalı detayları görebilirsiniz. Hemen aşağıda BİM 5 temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri derledik.
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Teknoloji Ürünleri ve Elektrikli Ev Aletleri
Dijitsu 43″ 4K Smart Android TV: 2 yıl garantili bu ürün 6,499 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Dijitsu 32″ HD Android TV: 4,599 TL.
Fakir 4’lü Çeyiz Seti: 3,999 TL.
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi: 499 TL.
Fakir Evecute 2 Blade 15’i Bir Arada Çantalı Erkek Bakım Seti: 999 TL.
Fakir Range Epilasyon Aleti: 299 TL.
Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 479 TL.
Range Erkek Vücut Bakım Seti: 589 TL.
Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4,999 TL.
Heifer Süperdry Saç Kurutma Makinesi: 2,299 TL.
Kamp, Piknik ve Bahçe Ürünleri
NorthPasifc Otomatik Çadır: 4,999 TL.
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı: 1,499 TL.
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7,999 TL.
Portatif Kamp Sandalyesi: 649 TL.
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi: 379 TL.
Çok Amaçlı Ev Eşyaları ve Züccaciye Ürünleri
Wok Tava: 549 TL.
Düdüklü Tencere: 3,799 TL.
Servis Gereçleri: 299 TL.
Dikdörtgen 3’lü Saklama Kabı: 39 TL.
Rattan Sepet: 25 TL.
Saplı Mop: 189 TL.
2 Katlı Şampuanlık: 89 TL.
Deterjan Hazneli Sprey: 89 TL.
Tek Fiyat Fırça: 59 TL.
Saplı Saklama Kabı: 59 TL.
Ortadan Açılır Çöp Kovası: 69 TL.
Luna Banyo Seti: 399 TL.
Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 99 TL.
Su Kovası: 59 TL.
Organize Çeşitleri: 35 TL.
Tekstil ve Giyim Ürünleri
Fırın Eldiveni: 34 TL.
Mutfak Önlüğü: 55 TL.
Yüz Havlusu: 55 TL.
Dijital Baskılı Paspas: 49,50 TL.
Ayak Havlusu: 49,50 TL.
Su Emici Paspas: 59 TL.