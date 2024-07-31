Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?

29 Temmuz, Daniele Santarelli liderliğindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına çıktı. Hollanda ile oynanan maç 3-2 kazandı. Bir sonraki grup maçı ne zaman oynanacak? Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacak? Filenin Sultanlarının ikinci grup maçı ne zaman oynanacak?

Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Elif Şahin ve Cansu Özbay

Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin ve Derya Cebecioğlu smaçörlerdi.

Orta rollerde Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş ve Aslı Kalaç yer alıyor.

Pasör: Melissa Vargas

Libero: Gizemli Kitap

Beyza Arıcı

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLE: Hangi kanalda ve ne zaman oynanacak?

1 Ağustos'ta A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat Maçları

Sabah 10:00'da Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos tarihi

Sabah 10:00'da Türkiye ile İtalya