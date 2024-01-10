Yürüyüşe çıkan vatandaşa 10 köpeğin saldırdığı o korkunç görüntüler ortaya çıktı!

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaşa köpeklerin saldırma anı görüntülendi.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, köpeklerin saldırısına uğradı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KÖPEKLER ETRAFINI SARDI

Yaklaşık 10 köpeğin saldırdığı vatandaş zıplayarak ve kaçarak kurtuldu. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafında kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye onlarca vatandaşlar yorum yaptı. Kimi vatandaşlar Atakum sahilinde köpeklerin çok olduğunu belirtirken kimisi ise çocuklarının korktuğunu söyledi.

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