Yürüyüşe çıkan vatandaşa 10 köpeğin saldırdığı o korkunç görüntüler ortaya çıktı!

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yaparken 10 köpeğin birden üzerine saldırması sonucu, ne yapacağını bilemeyen vatandaşın görüntüleri kamareya yansıdı.

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Yürüyüşe çıkan vatandaşa 10 köpeğin saldırdığı o korkunç görüntüler ortaya çıktı!

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaşa köpeklerin saldırma anı görüntülendi.
Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, köpeklerin saldırısına uğradı.

Yürüyüşe çıkan vatandaşa 10 köpeğin saldırdığı o korkunç görüntüler ortaya çıktı!

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KÖPEKLER ETRAFINI SARDI

Yaklaşık 10 köpeğin saldırdığı vatandaş zıplayarak ve kaçarak kurtuldu. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafında kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye onlarca vatandaşlar yorum yaptı. Kimi vatandaşlar Atakum sahilinde köpeklerin çok olduğunu belirtirken kimisi ise çocuklarının korktuğunu söyledi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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