Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Arda Güler maçta oynayacak mı?

Real Madrid, Pazar günkü finale kalabilmek için 2023/24 İspanya Süper Kupası'nın açılış yarı finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Arda Güler maçta oynayacak mı?

Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan’da karşı karşıya gelecek. Maç, Turkcell Süper Kupa’nın iptal edildiği Al-Awwal Park’ta oynanacak. Madrid derbisinde Türk futbolseverler ise Arda Güler’i bekleyecek.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İki ezeli rakip, Çarşamba günü Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç, 10 Ocak Çarşamba günü TSİ 22’de başlayacak. Maçı Türk futbolseverler Tivibuspor1’den canlı izleyebilecek.

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ARDA GÜLER MAÇTA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e resmi olarak imza atıp sakatlık sorunlarını aştıktan altı ay sonra, Türk oyuncu Arda Güler nihayet bir maçta kendini gösterdi. Oynadığı 59 dakikada aktif ve göz çekici oldu.

İspanya Süper Kupa yarı finali için Real Madrid kadrosu belli oldu. Madrid’in teknik direktörü Ancelotti, 24 kişilik kamp kadrosunda Arda Güler’e de yer verdi. Yabancı basından gelen haberlere göre, Güler, maçta süre alacak.

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