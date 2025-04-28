Sırrı Süreyye Önder'in doktorundan kötü haber: Kırılma noktasındayız!
Sırrı Süreyye Önder'in doktorundan kötü haber: DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.
Sırrı Süreyye Önder'in doktorundan kötü haber: Kırılma noktasındayız!
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği bildirildi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, kalp destek cihazına bağlı olduğu vurgulanan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.
"REFLEKSLERİ AZALDI"
"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." denilen açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödeme devam etmektedir." denildi.
Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğinin bildirildiği hastane açıklamasında tedavilerin devam ettiği de vurgulandı.
Samsunda yakıt istasyonunda bir aile heyelanın altında kalarak Baba ve iki çocuğu feci şekilde can verdi
Akaryakıta indirim mi geliyor? İşte 28 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Valizlerde ne vardı? Jammer soruları: 28 Nisan gazete manşetleri