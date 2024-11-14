Yozgat'ta dehşet kaza! minibüs ile otomobil birbirine girdi: ölü ve yaralılar var! Yozgat'ta meydana gelen feci kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.