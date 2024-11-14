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Yozgat'ta dehşet kaza! minibüs ile otomobil birbirine girdi: ölü ve yaralılar var!

Yozgat'ta meydana gelen feci kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yozgat'ta dehşet kaza! minibüs ile otomobil birbirine girdi: ölü ve yaralılar var!
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Yozgat'ta meydana gelen feci kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta dehşet kaza! minibüs ile otomobil birbirine girdi: ölü ve yaralılar var!

D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde çarpıştı.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi otomobildeki M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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Kaynak:AA

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