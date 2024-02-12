Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"

Yozgat'ta yaşayan besici Üzeyir Koç, kentte ortalama 100 liradan satılan 5 litre sütü müşterilerinin gelir durumuna göre satıyor.

YAYINLAMA
Google News
Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"

Yozgat'ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor. Mandırasında günlük 60 kilogram süt elde eden Koç, ürettiği sütü şehre getirerek müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

Aracıyla mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtan Koç, müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduruyor. Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor. Koç, günlük müşterilerinin hem süt ihtiyacını karşılıyor hem de hayır dualarını alarak gönül kazanıyor.

"Günlük 60 kilogram süt alıyorum"

Son günlerde yaşanan zamların ardından müşterilerinin de ekonomik durumunu düşünmek zorunda olduğu için böyle bir uygulamaya başvurduğunu söyleyen Üzeyir Koç, "24 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Vatandaşların süt ihtiyacını karşılıyorum. Yozgat'ta sürekli müşterilerim var, onlara süt getiriyorum. Sütten de çok memnunlar. Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum. Fiyatları böyle belirlemem mecburiyetten oldu, vatandaş alamıyordu, fiyatları ona göre belirledik. Şimdi herkes mutlu, sütten de memnun kalıyorlar. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur bu işi yapıyorum. Maliyetler çok pahalı, yem fiyatları çok yüksek, vatandaşa destek olmak istiyorum onun için de süte talep çok oluyor. Köyde 15 hayvanım var, günlük 50-60 kilogram süt alıyorum. Buraya gelip vatandaşlara satıyorum" dedi.

"Bizim için fedakarlık yapıyor"

Müşterilerden Talip Yılmaz ise kendilerine sağladığı bu uygulamadan memnun kaldıklarını söyleyerek, "Yılardır ondan süt alırım, sütü de çok güzel oluyor. Kendisi de bu konuda bize yardımcı oluyor. Ekonomik durumumuzu söylediğimizde 100 liranın altında sütü alıyoruz. Fedakarlık yapıyor bize. İnsanların alım gücü düşük olduğu için sütü bu fiyatlara satıyor, kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"

Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"

Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Konya'da kanlı pusu: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu, o dehşet anları kamerada!
Konya'da kanlı pusu: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu, o dehşet anları kamerada!
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da alkollü kadın metroyu birbirine kattı! Kendisini kayda alan genç kıza böyle saldırdı
Bursa'da alkollü kadın metroyu birbirine kattı! Kendisini kayda alan genç kıza böyle saldırdı
Ebrar Sitesi binlerce kişiye mezar olmuştu! Enkazdan sağ kurtulan vatandaş: Bu evleri depreme dayanıklı diyerek sattılar
Ebrar Sitesi binlerce kişiye mezar olmuştu! Enkazdan sağ kurtulan vatandaş: Bu evleri depreme dayanıklı diyerek sattılar
Son Haberler
Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"
Yozgatlı besicinin çiğ süt tarifesi: Emekliye 60, asgari ücretliye 70, memura ise 100'lira "Herkes mutlu"
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün son gün! Duyan benzin istasyonuna gidiyor benzine 13 Şubat Salı dev zam geliyor
Bugün son gün! Duyan benzin istasyonuna gidiyor benzine 13 Şubat Salı dev zam geliyor
Spor dünyasında sürpriz aşk! Güzel voleybolcu Zehra Güneş yeni bir aşka yelken açtı
Spor dünyasında sürpriz aşk! Güzel voleybolcu Zehra Güneş yeni bir aşka yelken açtı
İzmir'deki 5 milyarlık vurgunda yeni gelişmeler! Ocakçı çiftiyle birlikte 27 şüpheli tutuklandı
İzmir'deki 5 milyarlık vurgunda yeni gelişmeler! Ocakçı çiftiyle birlikte 27 şüpheli tutuklandı
Dolandırıcılardan bu kez pes dedirtti! İki komşuyu sazan sarmalı tuzağıyla dolandırdılar
Dolandırıcılardan bu kez pes dedirtti! İki komşuyu sazan sarmalı tuzağıyla dolandırdılar
Çok Okunanlar
Spor dünyasında sürpriz aşk! Güzel voleybolcu Zehra Güneş yeni bir aşka yelken açtı
Spor dünyasında sürpriz aşk! Güzel voleybolcu Zehra Güneş yeni bir aşka yelken açtı
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün son gün! Duyan benzin istasyonuna gidiyor benzine 13 Şubat Salı dev zam geliyor
Bugün son gün! Duyan benzin istasyonuna gidiyor benzine 13 Şubat Salı dev zam geliyor
Bitcoin rekora koşuyor! 12 Şubat Bitcoin ne kadar oldu?
Bitcoin rekora koşuyor! 12 Şubat Bitcoin ne kadar oldu?
Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!
Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!
Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'da derinden hissedildi! Denizden gelen patlama sesi korkuttu! Ekipler alarm verdi
Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'da derinden hissedildi! Denizden gelen patlama sesi korkuttu! Ekipler alarm verdi
Yorumlananlar
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?