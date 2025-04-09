Yönetmen Ahmet Levendoğlu'nun cenaze namazı kılınmadı: İşte nedeni...

80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Levendoğlu'nun cenaze namazı ise kılınmadı, işte nedeni...

Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ahmet Levendoğlu'nun vasiyeti gereği cenaze namazı kılınmazken AKM'de düzenlenen törende sanatçının fotoğrafları müzik eşliğinde gösterildi.

80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

TÖRENE İMAM KATILMADI

Levendoğlu'nun vasiyeti gereği cenaze namazı kılınmadı. AKM'deki törene de imam katılmadı. AKM'deki törende ise sanatçının oğlu ve sanatçı arkadaşları, konuşmalar yaparak Levendoğlu'na veda etti.

MÜZİKLE VEDA ETTİLER

Levendoğlu'nun fotoğraf ve videolarından oluşturulan slayt da İngiliz rock grubu The Faces'in "Ooh la la" isimli şarkısı eşliğinde katılımcılara izletildi.

Levendoğlu'nun müzikle uğurlandığı törene Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

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NAMAZI KILINMADAN DEFNEDİLDİ

Cenaze namazı kılınmayan Levendoğlu, buradaki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesi de bir ölüm ilanı ile sanatçıya veda etti.

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