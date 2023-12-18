Yol ortasında 6 milyonluk vurgun! Takip ettikleri döviz bürosu çalışanlarını önünü kesip paraları gasp ettiler!

Bahçelievler'de 4 kişilik gaspcı Kuyumcukent'e gelen döviz bürosu çalışanlarının arabasına çarparak durdurdu. Olay anında döviz çalışanlarına silahı doğrultup ellerindeki 6 milyonun olduğu çantayı alarak kaçtı.

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Yol ortasında 6 milyonluk vurgun! Takip ettikleri döviz bürosu çalışanlarını önünü kesip paraları gasp ettiler!

Bahçelievler'de 4 şüpheli, Kuyumcukent'e gelen döviz bürosu çalışanlarını gasp etti. Döviz bürosu çalışanlarının aracına çarpan ve silah doğrultan zanlılar, yaklaşık 6 milyon TL'nin içerisinde bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

YOL ORTASINDA 6 MİLYONLUK VURGUN

Olay, Bahçelievler Basın ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcukent’te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması, parayı aldıktan sonra 34 CCU 633 plakalı araçları ile Bahçeşehir’e doğru yola çıktı. Bu sırada kendilerini takip eden içerisinde 4 şahsın bulunduğu araç, döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı.

Yol ortasında 6 milyonluk vurgun! Takip ettikleri döviz bürosu çalışanlarını önünü kesip paraları gasp ettiler!

OLAY YERİ EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Araçtan inen şahıslar paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırdı ve içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından gaspa uğrayan şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yol ortasında 6 milyonluk vurgun! Takip ettikleri döviz bürosu çalışanlarını önünü kesip paraları gasp ettiler!

'TESLİM OLUN HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUZ'

Döviz bürosunun sahibi Metin Kodes yaşananları anlatarak, "Sabah döviz bürosunda getirdiğimiz yaklaşık 200 bin doları Kuyumcukent’te bulunan başka bir döviz bürosuna sattık. Onun parasını aldı bizim çocuklar. Yola çıkınca 4 kişi silahlı gelmiş önce arabaya vurmuşlar. Sonra da silahları çıkartıp 'teslim olun hareket ederseniz sizi vururuz' diyerek tehdit edip araçta bulunan çantayı alıp gitmişler. Araç beyazmış arkalarından geliyorlarmış ama kuşkulanmamışlar" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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