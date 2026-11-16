Erdoğan görünce 'işte bizim farkımız' dedi: O pankartta bakın ne yazıyor!

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda açılan pankarta duyarsız kalamadı.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda açılan "Ne diyor siz Karadenizliler: Sevdalanduk" yazılı pankarta duyarsız kalamadı. Bu pankart üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Sevgili gençler, işte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimizle aramızdaki temel vizyon farkı budur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı. Burada alandaki coşkulu gençlere hitap eden Erdoğan, "Ne diyor siz Karadenizliler: Sevdalanduk" yazılı pankarta kayıtsız kalamadı. Bu pankart üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Sevgili gençler, işte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimizle aramızdaki temel vizyon farkı budur. Gençleri para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ezelden aşığız biz bu millete. Hak'tan gelir, Hak'ka gider bu sevda. Maya olur, devlet eyler müddete. Her can, her gönülde tutar bu sevda. Irmak olur, deryasına ulaşır. Destan olur, gönüllere kazınır. Yedi iklim, dört köşeyi dolaşır. Eser, burcu burcu tüter bu sevda. Evet, bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda, Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. Bu sevda en çok da sizlerin sevdasıdır sevgili gençler.

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığınızla Türkiye'nin her bir gencine sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız, sevdanız için, salonlara sığmayan bu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan siz değerli gençlerimiz ile bir arada olmanın sizlerle olmanın heyecanı içindeyim. Bu toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum.

"ÜNİAKLI GENÇLERİMİZ MAŞALLAH HİÇBİR ALANI BOŞ BIRAKMIYOR"

Sizlere bakarken karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Yaptığımız çalışmalarla ilk defa kayıt yaptıran 450 bin gencimiz ÜNİAK ailesine katıldı. Kampüse hoş geldiniz diyerek karşıladığımız gençlerin ilk durakları ÜNİAK oldu. Sınav dönemi telaşına, kantinlerde yurtlarda etkinliklerde kurulan dostluklardan, mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının her aşamasında özgün projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜNİAKLI kardeşlerimi yürekten kutluyorum.

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ÜNİAKLI gençlerimiz, maşallah hiçbir alanı boş bırakmıyor. Kültür sanat akademi ve edebiyat buluşulmalarından spor espor turnuvalarına hemen her alanda farklı çalışmalara imza atıyorsunuz. Gezi programlarından insani yardım çevre gibi alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş yelpazede gençlere yönelik başarılı programlar düzenliyorsunuz. Gençlerin sosyal yönlerini geliştirmelerine yönelik bu çalışmaları değerli buluyorum.

"BİZİM İÇİN GENÇLER YARININ TÜRKİYE'SİNİN KADROLARIDIR"

İşte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimiz ile aramızdaki vizyon farkı bu. Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz gençlerimizi her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek için gençlere adres olarak sokakları gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğruyoruz. Onlar gençlerin üzerine basarak siyasi ikbal düşünüyor. Bizim için gençler yarının Türkiye'sinin kadrolarıdır. Hareketimizin de iktidarımızın da göz nurudur gençler. Bizimle muhalefet arasında sadece kalite farkı yok onlarla aynı zamanda ufuk farkı, zihniyet farkı var. Gençlere yaklaşımda 180 derecelik bakış açısı farkı var. tüm gençlerimize aynı nazarla bakıyor, hepsini göğsümüze basıyoruz. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin aktörü olarak görüyoruz. Onlar gençleri ahlaksızlıkları yolsuzlukları aklama protestolarında hazır kıta olarak görürken biz tüm gençleri anne babalarının emaneti olarak görüyoruz.

"TARİH SAHNESİNE YENİDEN ÇIKIYORUZ"

Gençler, binlerce yıllık medeniyetin köklü devlet geleneğinin taşıyıcısı bu millet tarih sahnesine yeniden çıkıyor milletimiz sizlerle hücrelerini yeniliyor. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılına emin adımlarla çok daha hızlı ilerliyor. Bugün dünyada Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor. COP31'de dünyanın farklı kıtalarından 96 lideri misafir etmenin gururunu yaşadık.

Temmuz'da ev sahipliği yaptığımız NATO toplantısı yansımaları hala sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri artık tüm dünyada duyuluyor. Uzun yıllar sonra onca ağır bedelden sonra çok farklı döneme giriyoruz. Her şeyden önce yeni kapıların açıldığı Türkiye'nin tarih sahnesinde güçlü şekilde yerini aldığı döneme giriyoruz. Bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı sizler olacaksınız. Yeni bir dünya kurulurken merkez ülke Türkiye iddiamızı ete kemiğe sizler geçireceksiniz. Kim ne derse desin sizler büyük bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarısınız. Sizler ayrıca mazisi nice zaferlerle başarılarla destanlarla dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler bugünü gelecek ile buluşturacak, bilgili, özgüven sahibi TEKNOFEST kuşağının mensuplarısınız. her birinizden kendinize inanmanızı istiyorum. Elbette her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız, aşmamız gereken engeller çözmemiz gereken meseleler var. Birçok alanda halen almamız gereken mesafelerimiz var ama bunların hiçbiri bizi umutsuzluğa sürükleyecek kadar büyük değildir. Her kim kendi milletini kötülüyor ise hem kendisine hem devletine haksızlık etmiş olur. Kim bu ülkeyi küçümsüyorsa onun zihni sömürgeleştirilmiş demektir. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz.

Biz geçmişte çok sancılı günler yaşadık. Geçmişte bu milletin evlatlarını sağcı solcu, ilerici gerici, Alevi Sünni, Kürt Türk diyerek ayırdılar. Aynı duyguları taşıyan insanların arasına nifak tohumları saçtılar.

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