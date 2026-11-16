Karadeniz'de sıcak dakikalar! Yük gemisi patladı: 12 Türk mürettebat kayıp!

Bulgaristan açıklarında yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı yük gemisi battı. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan haber alınamazken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battığı ve 12 Türk mürettebatının kayıp olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, yardım çağrısında bulundu. Gemi, Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşmış acil yardım çağrısının ardından Bulgaristan açıklarında battı. Bulgaristan medyası, 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını iddia ederken gemideki 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu kaydedildi. Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı ifade edildi.

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin inceleme sürüyor. Gemi, Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyordu. Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı gözüken gemi, yine aynı şirket tarafından işletiliyor.

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