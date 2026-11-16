Karadeniz'de batan yük gemisinden haber var: 12 Türk mürettebat kurtarıldı!

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında yan yattığı ve 8 Türk, 4 Azerbaycanlı 12 personelin kurtarılarak karaya sevk edildiği bildirildi.

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, yardım çağrısında bulunmuştu. Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşan acil yardım çağrısının ardından arama çalışmaları başlatılan geminin personelinin bulunduğu açıklandı.

8'İ TÜRK 4'Ü AZERBAYCAN TÜRKÜ!

AAKKM ile Bulgaristan RCC merkezi arasında yapılan koordinasyon sonucunda, "BETUL 8" adlı geminin 8’i Türk, 4’ü Azerbaycanlı 12 personelinin helikopterde olduğu ve karaya sev edilmekte olduğu öğrenildi. Geminin en son görüldüğü sırada yan yatmış pozisyonda yüzer vaziyette olduğu kaydedildi.

Bulgaristan medyası, 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını iddia etmişti.

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatılmış. Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edilmişti. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

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3 BİN TON DÖKME BUĞDAY TAŞIYORDU

Gemi, Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyordu. Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı gözüken gemi, yine aynı şirket tarafından işletiliyor.

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