Ramazan bayramında rekor kırılacak! İşte beklenen o rakamlar

Ramazan Bayramı sırasında gerçekleşecek seyahatlerle ilgili olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya bir açıklama yaptı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması seyahat sayısını artıracağını belirten Bağlıkaya, 20 milyon kadar seyahat gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

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Ramazan bayramında rekor kırılacak! İşte beklenen o rakamlar

Ramazan Bayramı'nın 9 güne uzatılması, vatandaşların adeta yollara dökülmesine neden olacak gibi görünüyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin uzatılması seyahat sektörünü canlandırdı. Bağlıkaya, kararın erken dönemde alınması ve açıklanması nedeniyle birçok kişinin seyahatlerini daha iyi planlayabildiklerine dikkat çekti ve "güçlü bir iç turizm hareketi" beklendiğini söyledi.

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“Yaklaşık 20 milyon seyahat bekleniyor”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması durumunda yaklaşık 20 milyon seyahat gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Ülke ekonomisi için bu durumun önemli olduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu seyahatlerin 2 milyon kadarının turizmle ilgili olacağını tahmin ediyor. Toplamda, tüm seyahatlerin 100 milyar liralık ekonomik hacme sahip olması bekleniyor.

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