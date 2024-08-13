Yeniden Refah Partisinde deprem! Belediye başkanı istifa ettiğini duyurdu

31 Mart yerel seçimlerde oyunu artırarak bir çok belediye başkanlığı kazanan Yeniden Refah Partisi'nde istifalar art arda gelerek, Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Yeniden Refah Partisinde deprem! Belediye başkanı istifa ettiğini duyurdu

31 Mart yerel seçimlerinde ivme kazanarak oyunu artıran ve bir çok belediye başkanlığı kazanan Yeniden Refah Partisi'nde seçimler sonrası parti içindeki huzursuzluklar istifalara yol açmaya devam ediyor.

AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Yeniden Refah Partisinde deprem! Belediye başkanı istifa ettiğini duyurdu

TEK GAYEMİZ HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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