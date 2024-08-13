Hamza Dağ açıkladı! AK Parti'ye büyük katılım! Aralarında Milletvekili ve Belediye başkanları da var

Son dakika haberleri: AK Parti yarın 23. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Yıl dönümü programının teması "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.

AK PARTİ'YE BÜYÜK KATILIM

Programa ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.

“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.” diyen Hamza Dağ, yaptığı açıklamada AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacağını belirtti.

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ARALARINDA MİLLETYVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR

Dağ, "15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklandığını anlattı.

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Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.