Yeni Partililer ile CHP arasında yakınlaşma: İbre tersine mi dönüyor? Kulislerden bomba iddia!

Meclis'in yeni yasama döneminde 'milletvekili' transferi noktasında hareketli bir süreç yaşayabileceği iddiaları kulisleri sallıyor. Yeni Parti'den bazı milletvekillerinin 'baba ocağı' CHP'ye dönmek için görüşmelere başladığı söyleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlayacak ve bu süreçte siyasi partiler arasında milletvekili transferleri ve ittifak arayışlarının hızlanabileceği belirtiliyor.

Yeni Parti içerisinde parti içi rekabet ve huzursuzluk yaşandığı, Özgür Özel'in parti yönetiminde daha fazla hakimiyet kurmaya çalıştığı ve bazı milletvekillerinin CHP'ye geçmek için temas kurduğu öne sürülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye geçmek isteyenlere "Henüz erken, biraz beklesinler" yanıtını verdiği ve kasım ayındaki Yeni Parti kurultayının ardından geçişlerin başlayabileceği ifade ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi 1 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Yeni dönemin seçim hazırlıkları açısından kritik bir süreç olacağı belirtilirken, Meclis'te siyasi partiler arasındaki milletvekili transferlerinin ve ittifak arayışlarının hızlanabileceği gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Yeni Parti ile CHP arasındaki hareketliliğe ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

'ÖZGÜR ÖZEL SON DÖNEMLERDE OLDUKÇA SİNİRLİ'

Abdulkadir Selvi, Yeni Parti içerisinde parti içi rekabet ve teşkilatların yapılandırılması konusunda sorunlar yaşandığını öne sürdü.

"Önce Yeni Parti’deki gelişmelere değinmek istiyorum. Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli. Partilileri azarlıyor, hakaret ediyor. Bu halini yorgunluğuna vermiştim. Bir de CHP’den ayrıldı yeni bir parti kurdu, sinirlerinin yıpranması normaldir diye düşünüyordum. Ama sadece kişisel durumları nedeniyle sinirleri yıpranmamış. Yeni Parti’de işler umduğu gibi iyi gitmiyormuş. Osman Bölükbaşı’nın dediği gibi, 'Parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor'. Kimle konuşsam partide huzursuzluktan ve parti içi rekabetten söz ediyorlar."

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Kurultay'da İmamoğlu'na yakın ekibin tasfiye edileceğine yönelik kulislerin bulunduğunu aktaran Selvi, Özel'in parti yönetiminde daha fazla hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia etti.

Ayrıca, Yeni Parti'deki kurucu kadrodan bazı milletvekillerinin kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle rahatsızlık yaşadığı ve farklı siyasi seçenekleri değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.

'HENÜZ ERKEN, BİRAZ BEKLESİNLER'

Yeni Parti'deki bazı milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu ile doğrudan temas kurduğu, bazı isimlerin ise Kılıçdaroğlu'na yakın kişiler aracılığıyla iletişim kurduğu belirtildi.

"CHP’ye geçmek isteyenlere Kılıçdaroğlu’nun 'Henüz erken. Biraz beklesinler' yanıtını verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun kafasında bir takvim mi var? 'Evet, var' deniliyor. Kılıçdaroğlu’nun kasım ayındaki Yeni Parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP’ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor. 'Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP’ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. Yeni Parti dağılıyor mu havası verilecek' diyorlar."

'YAŞLI KURDU HAFİFE ALAN YANLIŞ YAPAR'

Yeni Parti 91 milletvekiliyle ana muhalefet konumunda, CHP ise 44 milletvekiliyle Meclis'te temsil ediliyor.

Yeni dönemde iki parti arasında hem milletvekilleri düzeyinde hem de tabanda hareketlilik yaşanmasının beklendiğini kaydeden Selvi, özellikle kasım ayındaki kurultayın ardından yaşanabilecek gelişmelere dikkat çekti.

"Rüzgâr tersine dönerse gerisini cemevlerinin kapısında Kılıçdaroğlu’nu 'Hain Kemal' diye yuhalatanlar düşünsün. Kılıçdaroğlu tecrübeli siyasetçi. Yaşlı kurdu hafife alan yanlış yapar."

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