Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Yeni yılın ilk kavga haberi Aksaray'dan geldi. Bir mekanda eylenen grup arasında "yan baktın" kavgası çıktı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken alkollü şahıslar polise saldırınca olanlar oldu. O şahıslar biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.

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Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Olay saat 01.00 sıralarında Bayrambaba Mahallesi 3502 sokakta bulunan alkollü bir mekanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü eğlence mekanında 2 grup arasında "Yan baktın" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup birbirine girerken kavgaya diğer masadaki müşterilerin de girmesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

MEKAN SAHİBİ DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Mekan sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek şahısları araladı. 6 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgada 2 tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüphelileri gözaltına almak istedi.

POLİSE SALDIRDI

Gözaltına alınmak istemeyen şüpheliler ile polis arasında tartışma yaşanırken, 2 şahsın polis memuruna vurmasının ardından ortalık karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş'ın da müdahale ettiği olayda şüpheliler polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis memuruna vuran ve güçlük çıkaran Hasan K. (35) ve İzzet K. (35), Fatih K. (29), Oğuzhan K. (27) ve Ekrem K. (26) olmak üzere 5 şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisi'nde tedavi edildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Yeni yılda Aksaray’da "yan baktın" kavgası! Polisleri de darp etmek istediler, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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