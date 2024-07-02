Yeni Ses gazetesi sahibi Fahrettin uysal'ın kızı Gizem uysal dünya evine girdi

Yenises Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fahrettin Uysal'ın kızı Gizem Uysal Serhat Pulat ile dünyaevine girdi.Genç çiftin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine çok sayıda iş insanı ve siyasetçi katıldı.

YAYINLAMA
Google News
Yeni Ses gazetesi sahibi Fahrettin uysal'ın kızı Gizem uysal dünya evine girdi

Nikah şahitliğini Belediye Başkan yardımcısı Sayın Nuri Tüzek , Belediye Başkan Yardımcısı Selim Bayram,Ak Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya üstlendiler.

NİKAH TÖRENİNE PENDİK PROTOKOLÜNDEN ÖNEMLİ KİŞİLER KATILDI

Nikah şahitliğini Belediye Başkan yardımcısı Sayın Nuri Tüzek , Belediye Başkan Yardımcısı Selim Bayram,Ak Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya tarafından gerçekleşen nikah törenine; AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve yönetimi, SP İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetimi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Pendik Halk Eğitimi Müdürü Turan Genç, Pendik Esnaf Odası Başkanı Bilal Gündoğdu, Pendik Esnaf Kooperatifi Başkanı Sezayi Kantarcı, Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar, Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız, Sami Çelik ve oğlu, Şenol Yöndemir, CHP eski ilçe Başkanı Bayram Bekar, Selahattin Turan aile yakınlarıyla birlikte meslektaşları yer aldı.

Yeni Ses gazetesi sahibi Fahrettin uysal'ın kızı Gizem uysal dünya evine girdi

Fahrettin Uysal İse bu mutlu gün sonrası sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi;

30 Haziran Pazar günü, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Nikan Salonu’nda gerçekleşen kızım Gizem ile damadım Serhat’ın nikah merasimine bizzat teşrifleriyle bizleri onurlandıran;
nikah şahidimiz belediye başkan yardımcımız Nuri Tüzek ve yine belediye başkan yardımcımız Selim Bayram, AK Parti İlçe Başkanımız Özer Sarıkaya ve yönetimi, SP İlçe Başkanımız Yasin Kadıoğlu ve yönetimi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Pendik Halk Eğitimi Müdürümüz Turan Genç, Pendik Esnaf Odası Başkanı Bilal Gündoğdu, Pendik Esnaf Kooperatifi Başkanı Sezayi Kantarcı, Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar, Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız, aile dostumuz Sami Çelik ve oğlu, Şenol Yondemir, CHP eski ilçe başkanı Bayram Bekar, Selahattin Turan ve saygıdeğer meslektaşlarım ile birlikte tüm akrabalarımız, komşularımız ve dostlarımız başta olmak üzere,
mutlu günümüze çeşitli nedenlerle katılamayıp, çiçek gönderen, telefonla ve sosyal medya aracılığıyla tebrik mesajlarını ileten tüm sevenlerimiz ve gönül dostlarımıza katılımları ve katkılarından dolayı UYSAL ve PULAT Aileleri adına gönül dolusu teşekkür ve şükranlarımızı sunarım. Hepinizden Allah razı olsun. İyiki varsınız. Selam ve duayla.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Eren Ali Bingöl Tuzla’nın Kronik Sorunları İçin kolları sıvadı: İlk Adım STK’larla Atıldı
Başkan Eren Ali Bingöl Tuzla’nın Kronik Sorunları İçin kolları sıvadı: İlk Adım STK’larla Atıldı
Başkan Eren Ali Bingöl Belediye personele bayram hediyesi: 557,14 TL olan bayram ikramiyesi 10 bin TL oldu
Başkan Eren Ali Bingöl Belediye personele bayram hediyesi: 557,14 TL olan bayram ikramiyesi 10 bin TL oldu
Pendikspor, Pendik Siyasetini de Bir Araya Getirdi, Siyaseten rakip isimler listede bir araya geldi
Pendikspor, Pendik Siyasetini de Bir Araya Getirdi, Siyaseten rakip isimler listede bir araya geldi
Başkan Gökhan Yüksel, Dünya Bisiklet Günü’nde Kartallı doğaseverleri ile bir araya gelerek pedal çevirdi
Başkan Gökhan Yüksel, Dünya Bisiklet Günü’nde Kartallı doğaseverleri ile bir araya gelerek pedal çevirdi
Son Haberler
Köprü ve otoyollara zam yalanı ile algı operasyonu: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Köprü ve otoyollara zam yalanı ile algı operasyonu: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!
Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!
Yeni Ses gazetesi sahibi Fahrettin uysal'ın kızı Gizem uysal dünya evine girdi
Yeni Ses gazetesi sahibi Fahrettin uysal'ın kızı Gizem uysal dünya evine girdi
Akaryakıtta yeni fatura düzenlemesi: Usulsüzlüğü bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak
Akaryakıtta yeni fatura düzenlemesi: Usulsüzlüğü bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak
Kartal Belediyesi minik kreş öğrencilerinden Dünya çevre gününde anlamlı etkinlik
Kartal Belediyesi minik kreş öğrencilerinden Dünya çevre gününde anlamlı etkinlik
Tuzla Belediyesi, dünya çevre gününde bitkisel yağ atık toplamada dereceye girenler ödüllendirdi: İşte ödül alan öğrenciler
Tuzla Belediyesi, dünya çevre gününde bitkisel yağ atık toplamada dereceye girenler ödüllendirdi: İşte ödül alan öğrenciler
Çok Okunanlar
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Bugün, gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? Altın kaç liradan alınıp satılıyor? 2 Temmuz 2024 Salı güncel altın fiyatları
Bugün, gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? Altın kaç liradan alınıp satılıyor? 2 Temmuz 2024 Salı güncel altın fiyatları
Meteorolojiden o iller için uyarı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 2 Temmuz 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden o iller için uyarı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 2 Temmuz 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Kök maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşları...
Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Kök maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşları...
Seçimden önce söz vermişti! Başkan Eren Ali Bingöl sözünü tuttu: Halk buluşmaları mahallelere taşındı
Seçimden önce söz vermişti! Başkan Eren Ali Bingöl sözünü tuttu: Halk buluşmaları mahallelere taşındı
Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla Tuzla’nın sokakları bisikletlerle arşınlandı
Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla Tuzla’nın sokakları bisikletlerle arşınlandı
Yorumlananlar
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları