Yeni Ses gazetesi sahibi Fahrettin uysal'ın kızı Gizem uysal dünya evine girdi

Nikah şahitliğini Belediye Başkan yardımcısı Sayın Nuri Tüzek , Belediye Başkan Yardımcısı Selim Bayram,Ak Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya üstlendiler.

NİKAH TÖRENİNE PENDİK PROTOKOLÜNDEN ÖNEMLİ KİŞİLER KATILDI

Nikah şahitliğini Belediye Başkan yardımcısı Sayın Nuri Tüzek , Belediye Başkan Yardımcısı Selim Bayram,Ak Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya tarafından gerçekleşen nikah törenine; AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve yönetimi, SP İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetimi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Pendik Halk Eğitimi Müdürü Turan Genç, Pendik Esnaf Odası Başkanı Bilal Gündoğdu, Pendik Esnaf Kooperatifi Başkanı Sezayi Kantarcı, Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar, Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız, Sami Çelik ve oğlu, Şenol Yöndemir, CHP eski ilçe Başkanı Bayram Bekar, Selahattin Turan aile yakınlarıyla birlikte meslektaşları yer aldı.

Fahrettin Uysal İse bu mutlu gün sonrası sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi;

30 Haziran Pazar günü, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Nikan Salonu’nda gerçekleşen kızım Gizem ile damadım Serhat’ın nikah merasimine bizzat teşrifleriyle bizleri onurlandıran;

nikah şahidimiz belediye başkan yardımcımız Nuri Tüzek ve yine belediye başkan yardımcımız Selim Bayram, AK Parti İlçe Başkanımız Özer Sarıkaya ve yönetimi, SP İlçe Başkanımız Yasin Kadıoğlu ve yönetimi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Pendik Halk Eğitimi Müdürümüz Turan Genç, Pendik Esnaf Odası Başkanı Bilal Gündoğdu, Pendik Esnaf Kooperatifi Başkanı Sezayi Kantarcı, Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar, Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız, aile dostumuz Sami Çelik ve oğlu, Şenol Yondemir, CHP eski ilçe başkanı Bayram Bekar, Selahattin Turan ve saygıdeğer meslektaşlarım ile birlikte tüm akrabalarımız, komşularımız ve dostlarımız başta olmak üzere,

mutlu günümüze çeşitli nedenlerle katılamayıp, çiçek gönderen, telefonla ve sosyal medya aracılığıyla tebrik mesajlarını ileten tüm sevenlerimiz ve gönül dostlarımıza katılımları ve katkılarından dolayı UYSAL ve PULAT Aileleri adına gönül dolusu teşekkür ve şükranlarımızı sunarım. Hepinizden Allah razı olsun. İyiki varsınız. Selam ve duayla.