Süper Kupanın oynanacağı tarih belli oldu! Süper Kupa hangi şehirde oynanacak?

Süper Kupa nerede ve ne zaman oynanacak? Kritik maç ile alakalı ilk açıklama geldi.

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Süper Kupanın oynanacağı tarih belli oldu! Süper Kupa hangi şehirde oynanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, meydana gelen olaylar nedeniyle ertelenmişti.

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Mücadelenin ne zaman oynanacağı merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Pazartesi günü Riva'da bir toplantı düzenledi. Ancak henüz net bir tarih yok.

Ocak Ayında Oynanması Bekleniyor

Toplantının ardından, maçın ocak ayında oynanması planlandı. Bu kararın, maçın siyasi bir meseleye dönüşmesini önlemek ve yayın haklarının korunmasını sağlamak amacı yattığı ortaya çıktı.

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten çok karmaşık olan takvim bir hafta ertelenecek. Bu ertelenen maçlar ilerleyen aylarda hafta içinde planlanacak.

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