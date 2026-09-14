Altın yeni haftaya düşüşle başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Fed'in faiz artırma olasılığı yüzde 86,5 seviyesine ulaşırken, dev yatırım bankası Goldman Sachs ise ons altında 4 bin 900 dolarlık uzun vadeli hedefini korumakla birlikte sert dalgalanma uyarısında bulundu. Peki altın fiyatları yeni haftada nasıl, bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...