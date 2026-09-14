Altın yeni haftaya düşüşle başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
14 Eylül 2026 10:34
Fed'in faiz artırma olasılığı yüzde 86,5 seviyesine ulaşırken, dev yatırım bankası Goldman Sachs ise ons altında 4 bin 900 dolarlık uzun vadeli hedefini korumakla birlikte sert dalgalanma uyarısında bulundu.
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Fed'in faiz artırma olasılığı yüzde 86,5 seviyesine ulaşırken, dev yatırım bankası Goldman Sachs ise ons altında 4 bin 900 dolarlık uzun vadeli hedefini korumakla birlikte sert dalgalanma uyarısında bulundu. Peki altın fiyatları yeni haftada nasıl, bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda enerji maliyetlerindeki ani yükselişlerin enflasyon endişelerini derinleştirmesi, dev merkez bankalarının faiz artırım döngüsünü sürdüreceği yönündeki öngörüleri pekiştirerek emtia cephesinde satıcılı bir seyre yol açtı.
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Yeni haftanın açılışında ons altın, yüzde 0,57 değer kaybıyla 4 bin 324 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise yüzde 0,34 düşüşle 6 bin 769 TL seviyesinde bulunuyor.
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Değerli metal, geçtiğimiz haftayı da düşüşle tamamlayarak art arda üçüncü haftalık kaybını kayıtlara geçirmişti.
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PİYASALAR HAFTALIK FED KARARINA ODAKLANDI
ABD'de son açıklanan makroekonomik veriler, ağustos ayında tüketici fiyat indeksindeki ivmelenmeyi net bir şekilde ortaya koydu. Çekirdek enflasyon rakamlarının son 4 ayın en yüksek artış performansını sergilemesi, parasal sıkılaşma adımlarının devam edeceği beklentisini güçlendirdi.
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CME FedWatch göstergelerine yansıyan veriler doğrultusunda, yatırımcıların Fed'in salı ve çarşamba günkü oturumunda faiz artışına gitme ihtimaline verdiği ağırlık yüzde 86,5'e tırmandı. Söz konusu oran, enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde yaklaşık yüzde 67 düzeyindeydi.
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DEV BANKADAN UZUN VADELİ ONS ALTIN HEDEFİ
ABD merkezli yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının 2026 yılı sonu itibarıyla 4 bin 900 dolara ulaşacağına yönelik temel senaryosunu sürdürdüğünü duyurdu. Banka analistleri, yukarı yönlü risklerin canlılığını koruduğuna dikkati çekerken, bu hedefe giden süreçte çift taraflı oynaklığın artabileceğini vurguladı.